أنقرة (زمان التركية) – أعلن نادي ستيوا بوخارست، انتقال المهاجم الروماني، أوليمبيو فاسيل موروجان، إلى صفوف نادي غلطة سراي التركي.

وفي تصريحاته لموقع Sport Ro الروماني أكد جيجي بيكالي مالك النادي الروماني، نبأ انتقال موروجان إلى صفوف النادي التركي مفيدا أن الناديين يبحثان التفاصيل النهائية وأن الأيام المقبلة ستشهد التوقيع رسميا على اتفاقية الانتقال.

5 سنوات

وذكر بيكالي في تصريحاته أنه تم الانتهاء من صفقة انتقال موروجان بنسبة 99 في المئة مفيدا أنه سيتم توقيع اتفاق انتقال لمدة خمس سنوات.

هذا وشارك موروجان في 104 مباراة مع نادي ستيوا بوخارست تمكن خلالها من إحراز 14 هدفا وصناعة 30 هدف آخر.

وخلال الموسم الماضي شارك موروجان في 25 مباراة بالدوري الروماني أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 12 هدف آخر.