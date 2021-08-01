أنقرة (زمان التركية) – قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واجب العزاء في الشاب شاهين أكدمير(25 عاما) الذي لقى حتفه أثناء تطوعه لنقل مياه الشرب إلى عمال الإطفاء الذين يكافحون لإخماد حرائق الغابات ببلدة مرمريس.

ولفت الأنظار ظهور راية الرئاسة في خلفية الصور المنشورة أثناء تقديم أردوغان واجب العزاء لأسرة الشاب، حيث أثار هذا الأمر تساؤلات حول ما إن كان أردوغان قد قام باستدعاء أسرة الشاب لتقديم واجب العزاء لهم.

وكان الشاب أكدمير البالغ من العمر 25 عاما قد لقى حتفه نتيجة للتسمم بالدخان أثناء تطوعه لنقل المياه إلى عناصر الإطفاء التي تعمل على إخماد حرائق الغابات ببلدة مرمريس التابعة لمدينة موغلا.

مساء السبت توجه أردوغان برفقة موكبه إلى بلدة مرمريس مما أسفر عن تعطيل مرور فرق الإطفاء أثناء عبور الموكب الرئاسي.

وخلال زيارته التفقدية للمدينة قدم أردوغان واجب العزاء لأسرة الشاب.

ومن جانبه نشر حزب العدالة والتنمية الحاكم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر لقطات لزيارة أردوغان إلى عائلة الشاب أكدمير.

وظهر باللقطات المنشور راية الرئاسة ومقعد جلدي وهو ما أثار مزاعم في مواقع التواصل الاجتماعي حول استقبال أردوغان عائلة الشاب أكدمير داخل أحد المقرات الرئاسية.

ومنذ الأربعاء الماضي اندلعت حرائق في 7 مقاطعات، هي أضنة، وقيصري، وأنطاليا، وكوتاهيا، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، فيما كانت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يقع سنويا.

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات على الساحل الجنوبي لتركيا إلى ستة فيما يكافح رجال الإطفاء الحرائق لليوم الخامس بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق‘