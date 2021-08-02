أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل تقديم جميع أنواع الدعم لدولة إثيوبيا.

أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة التركية تم بحث العلاقات التركية الإثيوبية والقضايا الإقليمية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه يولي أهمية كبيرة لسلام واستقرار إثيوبيا، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم جميع أنواع الدعم لإثيوبيا.

يذكر أنه وفقًا لهيئة الاستثمار الإثيوبية، تعد تركيا ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا، برأس مال استثماري يبلغ 2.5 مليار دولار (17.43 مليار ليرة تركية)، وفرص عمل لحوالي 30 ألف إثيوبي.

ويأتي الإعلان التركي عن دعم إثيوبيا بينما يزداد توتر العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بسبب سد النهضة الذي يؤثر على حصة البلدين من المياه، ما يجعل محاولات أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة أصعب.