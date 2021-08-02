أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن 4 آلاف و420 مذكرة استفهامية وردت أغلبها من أحزاب المعارضة إلى البرلمان التركي لم يتم الرد عليها.

نائبة رئيس البرلمان التركي، ثريا سعدي بيلجيتش، كشفت أن المذكرات الاستفهامية التي تقدمت بها الأحزاب المختلفة إلى رئاسة البرلمان خلال الفترة بين الأول من يناير و15 يونيو هذا العام بلغت 7 آلاف و797 مذكرة استفهامية من بينها 4 آلاف و420 مذكرة استفهامية لم يتم الرد عليها.

جاء ذلك ردا على مذكرة استفهامية تقدم بها البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، عبد الرحمن توتدرا، إلى البرلمان مطالبا رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، بالرد عليها.

توتدرا استفسر عن إحصاءات المذكرات الاستفهامية ومذكرات التحقيقات والمقترحات القانونية خلال الفترة المذكورة.

وجاء في الرد أن رئاسة البرلمان تلقت 354 مقترح قانون خلال الفترة المذكورة من بينها 12 مقترحا تم تشريعه.

وذكرت صحيفة ملليت أنه خلال الفترة عينها تلقت رئاسة البرلمان 7 آلاف و797 مذكرة استفهامية من بينها مذكرة واحدة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم و4 آلاف و721 مذكرة عن حزب الشعب الجمهوري وألفين و85 مذكرة عن حزب الشعوب الديمقراطي و108 مذكرة عن حزب الحركة القومية و689 مذكرة عن حزب الخير ومذكرتين عن حزب العمال التركي ومذكرة عن الحزب الديمقراطي و22 مذكرة عن حزب الديمقراطية والتقدم ومذكرة عن حزب المناطق الديمقراطية و58 مذكرة عن حزب السعادة و109 مذكرة عن نواب مستقلين.

وتؤكد الإحصاءات أنه لم يتم الإجابة عن 4 آلاف و420 مذكرة استفهامية من بين إجمالي المذكرات الاستفهامية المقدمة، بينما تم رفض مذكرتين والرد على 567 مذكرة استفهامية في الوقت المحدد والرد على ألفين و71 مذكرة استفهامية بعد انقضاء المدة المحددة.

هذا وتصدرت وزارة الصحة قائمة أكثر المؤسسات الحكومية التي تم توجيه مذكرات استفهامية إليها.

ومنذ انتقال تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي في عام 2018، تراجع دور وتأثير البرلمان بشكل واضح.