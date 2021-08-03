أنقرة (زمان التركية) – أدلى، محمد أوزاران، رئيس بلدية “جوندوغموش” في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، بتصريح غير موفق بخصوص تعويض المواطنين عن الخسائر جراء حرائق الغابات المستعرة في عدد من المدن التركية.

وقال أوزاران المنتمي لحزب العدالة والتنمية إن مؤسسة توكي (TOKİ) للبناء الشعبي -حكومية-، ستقوم بتشييد منازل المتضررين من الحرائق، مشيرا إلى أن من يسكنون في منازل قديمة، سيقولون “ليت منازلنا احترقت هي الأخرى”.

التصريح تسبب في موجة من الغضب، الأمر الذي اضطر أوزاران لإصدار توضيح قال فيه: “تفسيري أسيء فهمه وتحريفه. ولا شك أن دولتنا ستداوي كل الجراح وتزيل المظالم. دولتنا هي الضامن لمواطنينا المتضررين في الحريق بقيادة رئيسنا”.

وأضاف أوزاران: “اليوم، نشعر بحزن عميق بسبب سوء فهم البيان الذي أدليت به بنية حسنة. أردت أن أوضح أن دولتنا تقف بجانب الضحايا الذين أحرقت منازلهم، كما كان الحال من قبل”.

وتتواصل الاستجابة الجوية والبرية لحرائق الغابات في منطقة جوندوغموش في أنطاليا. وانتشرت ألسنة اللهب بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، وانتقلت إلى الأحياء المجاورة مع تأثير الرياح.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر. وتسببت الحرائق في وقوع خسائر مادية هائلة وفي الأرواح.