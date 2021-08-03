أنقرة (زمان التركية) – كشفت إحصاءات رسمية عن زيادة قياسية في البلاغات الفردية في عام 2020، ما يلفت الانتباه إلى استغلال تشجيع الحكومة للمواطنين على الإبلاغ عن المشاركين في المحاولة الانقلابية عام 2016، لتقديم بلاغات كيدية.

وفق وزارة العدل التركية، في عام 2019 بلغ عدد البلاغات الفردية المقدمة 176 ألف بلاغ غير أن هذا الرقم تجاوز 200 ألف بلاغ في عام 2020.

وأعلنت الإدارة العام للإحصاء والسجل الجنائي التابعة لوزارة العدل عن الإحصاءات الجنائية الخاصة بعام 2020، حيث أشار تقرير رسمي إلى إدانة مليون و541 ألف شخص باتهامات مختلفة خلال العام الماضي.

وفي إطار قانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة تم إدانة 2897 شخص وتبرئه 3 آلاف و384 آخرين.

وتعكس هذه الإحصاءات زيادة قياسية في أعداد البلاغات المقدمة إلى النيابات العامة مقارنة بالأعوام السابقة، ففي عام 2018 تلقت النيابات العامة 80 ألف و866 بلاغا غير أن هذا الرقم ارتفع في عام 2019 إلى 176 ألف و380 بلاغا ليواصل الارتفاع في عام 2020 إلى 200 ألف و288 بلاغا.

ولم تحقق النيابات في 141 ألف و986 من هذه البلاغات، غير أنها اعتبرت 19 الأف و622 من تلك البلاغات خطيرة وفتحت تحقيقات بشأنها أي أن 74.5 في المئة من تلك البلاغات لم تكن جادة.

خلال العام الماضي بلغت عدد ملفات التحقيقات لدى النيابات العامة نحو 8 مليون و995 ألف و141 ملف من بينها 4 مليون و978 ألف و662 ملف تحقيقات خاصة بعام 2019 و4 مليون و15 ألف و479 ملف تحقيقات جديد.

وفي عام 2013 بلغ عدد التحقيقات المسجلة رسميا نحو 6 مليون و716 ألف و800 تحقيق. وأخذت أعداد التحقيقات تتزايد خلال السنوات التالية.

وبلغ عدد التحقيقات المنفذة من بين الملفات التي لم يتم حلها لكون المنفِّذ مجهول نحو 4 مليون و769 ألف و40 تحقيق. أي أنه خلال عام 2020 ظل 4 مليون و226 ألف و101 تحقيق مجهول المنفذ لعجز السلطات المعنية عن التوصل إلى المنفِّذ.

وكان من بين هذه الملفات 7 آلف و238 ملف تحقيق تم خلالها التوصل إلى المتهم و634 ألف و438 ملف تقرر عدم متابعتها لكون المنفِّذ مجهول.

وعلى الرغم من الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ومدعي العموم فإن فترة النظر في ملفات التحقيقات لا تزال طويلة، ففي عام 2013 كانت مدة الانتهاء من التحقيق تستغرق 373 يوما غير أن هذه المدة الزمنية ارتفعت بحلول عام 2020 إلى 473 يوما.

13 مليون مواطن محط اشتباه

وخلال الفترة بين عامي 2013 و2020 ارتفع عدد المشتبه بهم الوارد ذكرهم بملفات التحقيقات لدى النيابات في تركيا، ففي عام 2013 بلغ عدد المشتبه بهم 9.3 مليون شخص غير أن هذا العدد ارتفع في عام 2020 إلى 13 مليون مشتبه به.

وبلغت نسبة الذكور من بين المشتبه بهم خلال العام الماضي نحو 84.9 في المئة، بينما بلغت نسبة الإناث 15.1 في المئة.

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