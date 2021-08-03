أنقرة (زمان التركية) – انتقد الفنان التركي وعضو حزب اليسار، نجات إشلر Nejat İşler، تعامل الحكومة التركية مع حرائق الغابات التي تشهدها تركيا منذ الأسبوع الماضي، وتسببت في وقوع خسائر مادية وفي الأرواح.

الممثل نجات إشلر قال إن أكبر كارثة حلت بشعب تركيا هي “الحكومة”.

إشلر قال في بيان إنه على الرغم من حقيقة أن أزمة المناخ تزيد من مخاطر نشوب حريق يوما بعد يوم، فإنه يشعر بمرارة أن الحكومة لا تتخذ أي إجراءات.

منددا بعدم وجود طائرات إطفاء، في الوقت الذي يتم التحدث فيه عن ضرورة زيادة “سلطة” الرئيس كل يوم لسرعة اتخاذ القرارات، أضاف إشلر أن “توزيع الشاي على الأشخاص الذين اشتعلت النيران في منازلهم، يكشف أنهم أمام نظامبدون ذرة من التنسيق والتخطيط والاستخبارات”.

وتابع نجات إشلر منتقدا ترويج الحكومة لفكرة أن المعارضة وحزب العمال الكردستاني هما سبب الحرائق: “كأن عدم كفاءة الحكومة لم تكن كافية. بدلاً من مد يد التضامن لشعبنا اليائس، تمت الاستفزازات بمعلومات كاذبة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ونرى أيضًا أنهم لا يترددون في لعب ألعاب خطيرة من شأنها أن تنقلب الناس ضد بعضهم البعض!”.

وأكد الفنان التركي أن “غضب الشعب وعصيانهم على كل هذا شيء عظيم! لكن أولوياتهم اليوم ستكون زيادة الوحدة والتضامن اللذين وضعناهما معًا في وسط هذه النار ضد الدمار الناجم عن هذا العجز الكبير”.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر. وتسببت الحرائق في وقوع خسائر مادية هائلة وفي الأرواح.