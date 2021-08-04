القدس (زمان التركية) – اقتحم العشرات من اليهود المتطرفين برفقة عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء ساحة المسجد الأقصى بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وجاء في بيان مكتوب صادر عن إدارة المؤسسات الإسلامية في القدس، أن 106 من اليهود المتعصبين داهموا الحرم الشريف عبر بوابة المغاربة جنوب غرب المسجد الأقصى.

المجموعة اليهودية، تحت حماية شرطة الاحتلال، غادرت في وقت لاحق المسجد الأقصى بعد أن تجولت في باحات الحرم الشريف.

ومن المتوقع أن يواصل اليهود المتطرفون غاراتهم في فترة ما بعد الظهر.

أدت هذه المداهمات على الحرم الشريف من قبل اليهود المتطرفين إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

انتهاك المؤسسات الإسلامية في القدس

وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل والأردن في 26 أكتوبر 1994، فإن المسجد الأقصى تحت رعاية إدارة المؤسسات الإسلامية في القدس يتبع لسلطة وزارة المؤسسات والشؤون الإسلامية الأردنية.

ومع ذلك، منذ عام 2003، ودون إذن من الإدارة، يدخل اليهود الحرم المقدس بقرار أحادي الجانب من إسرائيل، برفقة الشرطة.

إدارة المؤسسات الإسلامية في القدس تقول إن سيادة المسلمين تنتهك بهذه المداهمات.