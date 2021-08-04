أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير رسمي أن ما يعادل 1.75 في المئة فقط أنفقت على خطط إطفاء الحرائق من إجمالي الميزانية المرصودة لذلك، في النصف الأول من العام الجاري، ما يفتح التساؤال عن مصير باقي الميزانية الضخمة وسبب عدم إنفاقها كاملة على توفير ما يلزم للتصدي لحرائق الغابات.

وفق تقرير الإدارة العامة للغابات لعام 2021 أنفقت المؤسسة 3.4 ملايين ليرة من بين إجمالي الموازنة المقدر بـ4.2 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ورغم الميزانية الضخمة لم تحظ بنود هامة بتخصيص نفقات لها مثل صيانة طائرات إطفاء الحرائق.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، نقل القضية إلى البرلمان وتقدم بمذكرة استفهامية، مطالبا وزير الزراعة والغابات، بكر بكدميرالي بالرد عليها.

وأوضح أمير أن الإدارة العامة للغابات قامت بتخصيص 193 مليون ليرة لحرائق الغابات خلال عام 2021.

أضاف قائلا: “الإدارة العامة للغابات تعجز عن التدخل بالشكل الكافي في الوقت الذي تحترق فيه مئات الهكتارات من الغابات يوميًا، لأنهم لم يستعدوا للحرائق على الرغم من كل التحذيرات. بنود موازنة المؤسسة تكشف غياب هذه الاستعدادات بكل وضوح”.

وأفاد أمير أن الإدارة العامة للغابات التي أفسدت طائرات هيئة الطيران التركية في المخازن وتحدثت عن مكافحة الحرائق بالمروحيات خصصت لبند شراء 26 مروحية ألف ليرة فقط، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو إعلان صريح من الإدارة العامة للغابات بأنها لن تقم بشراء مروحيات إطفاء حرائق هذا العام.

كانت طائرات إطفاء الحرائق تقف دون حراك بمطار جمعية الطيران في أنقرة، بينما الحرائق مستعرة في 7 ولايات، ما أثار الحيرة. وفي تصريحات أدلى بها مسؤولو جمعية الطيران التركية تبين أن الطائرات بحاجة إلى 4-5 ملايين دولار لجعلها جاهزة للطيران.

وأكد أمير أن النظر إلى أوجه الإنفاق الأخرى الواردة تحت البند نفسه يكشف أن المؤسسة لم تشهد أي تغيير، قائلا: “تم تخصيص 40 مليون ليرة لإنشاء مخزن للطائرات والمروحيات غير أن نسبة التنفيذ بلغت صفرا في المئة. تم تخصيص 15 مليون ليرة لشراء أجهزة اتصال لاسلكية رقمية ولكن نسبة التنفيذ أيضا بلغت صفرا في المئة. تحدثت إدارة الغابات عن شراء برمجة نظام دعم اتخاذ القرارات خلال حرائق الغابات، وتم تخصيص 3 مليون و400 ألف ليرة لهذا، لكن الأمر لم يُنفذ”.

هذا وأشار أمير إلى أن موازنة الإدارة العامة للغابات خلال عام 2021 بلغت 4.2 مليار ليرة وأن الموازنة المخصصة لحرائق الغابات بلغت فقط 193 مليون و496 ألف ليرة.

أضاف قائلا: “لم يتم إنفاق سوى 3 ملايين و395 ألف ليرة من هذه الموازنة، وليس معروف بعد مصير الـ98 في المئة المتبقية من تلك الموازنة المخصصة لحرائق الغابات”.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر. وتسببت الحرائق في وقوع خسائر مادية هائلة وفي الأرواح خاصة مع عدم توافر طائرات إطفاء حريق.

وأسفرت الحرائق المتواصلة منذ 28 يوليو/ تموز الماضي عن مقتل شخص في موغلا وسبعة أشخاص في أنطاليا.

وتتواصل جهود تبريد المناطق التي أخمدت فيها حرائق الغابات.

وزير الغابات والزراعة التركي، بكر بكدميرالي، قال إن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على 152 حريقا في 32 مدينة ولاتزال تعمل على إخماد 11 حريق في ست مدن.

وعلى الصعيد الآخر أعلن وزير الصحة، فخر الدين كوجا، أن في موغلا 36 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج ولقى شخص مصرعه وأن في أنطاليا 11 شخصا يتلقون العلاج ولقى سبعة أشخاص مصرعهم.

هذا وتلقت تركيا مساعدة دولية لإخماد الحرائق من أذربيجان وإيران وروسيا وكرواتيا وإسبانيا وأوكرانيا بواقع 18 طائرة.

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