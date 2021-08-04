أنقرة (زمان التركية) – لفت المتحدث باسم مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم في مجلس بلدية أنطاليا، سرحات دمير، الأنظار بضحكه أثناء حديث عمدة البلدية عن حجم كارثة الحرائق.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده رئيس بلدية أنطاليا، محي الدين بوجاك، مع مجلس البلدية على خلفية حرائق الغابات المتواصلة.

ولا تزال تركيا تكافح الحرائق المتواصلة في عدد من المناطق على الساحل الجنوبي لليوم الثامن على التوالي، حيث يتم التصدي برا وبحرا لألسنة النار التي التهمت مناطق الغابات بجانب العديد من مزارع الزيتون والحدائق وذلك عقب الحريق الذي انتشرت بشكل سريع خلال فترة قصيرة بفعل الرياح.

وانتشر الحريق ووصل إلى حظائر الحيوانات بجانب المناطق الزراعية والمناطق السكنية بالمنطقة. وشارك فرق الإطفاء جانب عمال الغابات بجانب المروحيات وطائرات إخماد الحرائق في الجهود المبذولة لإخماد الحرائق.

وأسفرت الحرائق عن تدمير الكثير من المنازل بسبب انتشارها على نطاق واسع.

ضحك!

ولفتت ضحكات دمير أثناء حديث بوجاك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس بلدية أنطاليا الأنظار، وعلى إثر ذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا موجة من الانتقادات على خلفية اللقطات التي تم نشرها على حساب بلدية أنطاليا بموقع يوتيوب ويظهر خلالها ضحك دمير.