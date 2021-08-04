أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منحت في الماضي تراخيص تعدين للتنقيب في مساحات كبيرة بولاية موغلا والتي اشتعل فيها حريق ضخم مؤخرًا ضمن حرائق الغابات التي منيت بها تركيا مؤخرًا.

كانت الحكومة اكتشفت وجود خامات المنغنيز والبوكسيت والكروم داخل حدود منطقة مرماريس في عام 2007.

وفي وقت لاحق، منحت 42 رخصة للتنقيب عن المعادن وتشغيلها. تغطي مساحة تراخيص التعدين ما مجموعه 455 كيلومترًا مربعًا (455 ألف دونم).

في عام 2007، قام شخص يدعى طاهر أوزجيليك بوضع رخصة للتنقيب عن التعدين تغطي 500 هكتار من الأرض على الإنترنت. محمد بكميز، الذي ترك مهنته في الطهي وانتقل إلى صناعة التعدين، حصل على توكيل رسمي من أوزجيليك، وحصل على ترخيص تشغيل من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في 4 فبراير 2008. قطعت الشركة 1150 شجرة في 5 مارس 2008 لإفساح المجال للمنجم، بإذن حصلت عليه من وزارة الغابات.

بناء على ذلك، بدأت مجموعة من دعاة حماية البيئة إجراءات ونضال قانوني. تم الانتهاء من هذه الدعوى في 25 مايو 2011.

وبقرار المحكمة الذي وافق عليه مجلس الدولة، لم يُسمح بعملية التعدين. في الأساس المنطقي للقرار، الذي تم التأكيد على أنه تم أخذ المصلحة العامة العليا في الاعتبار، تم شرح الأضرار التي لحقت بالنظام الإيكولوجي، وكذلك تربية النحل واقتصاد السياحة الفعال في المنطقة.

كانت هذه منطقة التعدين الوحيدة التي كانت موضوع تقاضي وتم الفصل فيها. لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص تراخيص التعدين الـ 41 الأخرى. يوجد حاليًا مقلع في قرية تشتيبيلي ومحجر رخام في قرية هيسارونو. احترق الموقد في هيسارونو في حريق الغابة العظيم.

تغطي مناطق التعدين التي تم منح تصاريح التشغيل لها مساحة 455 كيلومترًا مربعًا من حدود داتشا لمارماريس إلى حدود أكياكا. لم يتم ترخيص عمال المناجم في قريتي السليمية وبوزبورون ومنطقة قيادة قاعدة أكساز البحرية والقصر الصيفي الرئاسي في خليج أوكلوك.

وبينما تتهم الحكومة حزب العمال الكردستاني الانفصالي بالوقوف وراء حرائق الغابات، صدرت اتهامات من المعارضة للحكومة بالتسبب في حرائق الغابات من أجل إقامة محاجر للتعدين.