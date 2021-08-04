أنقرة (زمان التركية) – أعلنت أورسولا كوربيرو، نجمة مسلسل “لا كاسا دي بابيل” الأسباني، تضامنها مع تركيا في مواجهة حرائق الغابات.

تتواصل رسائل الدعم والتضامن لتركيا من أسماء مشهورة عالمياً، في الوقت الذي تتصاعد فيه ألسنة اللهب في أجزاء كثيرة من تركيا منذ أيام.

ونشرت الممثلة الإسبانية كوربيرو صورة للحرائق على حسابها الرسمي على تويتر ووضعت رمز “الدعاء”.

يذكر أنه من قبل جاءت رسائل دعم لتركيا من المغنية دوا ليبا، عارضة الأزياء بيلا حديد، الممثلة ميشيل موروني، وبطل العالم للفورمولا 1 لويس هاميلتون.

واندلعت حرائق في العديد من المدن التركية منذ عدة أيام، مما تسبب في وقوع خسائر مادية وفي الأرواح.

واشتهرت ورسولا كوربيرو، بدور “طوكيو” في مسلسل “لا كاسا دي بابيل”.