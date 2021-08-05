أنقرة (زمان التركية) – تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع صادرات روسيا من المحاصيل الزراعية إلى تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 17 في المئة مقارنة بالعام السابق.

إحصاءات مركز الصادرات الزراعية بوزارة الزراعة الروسية خلال الفترة بين الأول من يناير/ كانون الثاني والأول من أغسطس هذا العام تعكس بلوغ نصيب تركيا من الصادرات الزراعية نحو 11.9 في المئة.

وارتفعت واردات تركيا من المحاصيل الزراعية الروسية خلال الفترة المشار إليها بنحو 12 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 2 مليار دولار.

وبلغ نصيب الصين والاتحاد الأوروبي من الصادرات الزراعية الروسية نحو 12.4 في المئة لكل منهما.

وخلال الفترة المشار إليها ارتفعت صادرات روسيا من القمح بنحو 13 في المئة لتسجل 4.7 مليار دولار بجانب ارتفاع صادراتها من منتجات الألبان والزيوت بنحو 39 في المئة لتسجل 3.8 مليار دولار.

وسجلت صادرات روسيا من منتجات اللحوم زيادة بنحو 25 في المئة لتبلغ 773 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات المنتجات البحرية بنحو 6 في المئة لتسجل 2.9 مليار دولار والأطعمة المصنعة بنحو 5 في المئة لتسجل 2.2 مليار دولار.

وبهذا بلغ إجمالي الزيادة في صادرات روسيا من المنتجات الزراعية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 16 في المئة لتسجل 16.8 مليار دولار.

يشار إلى أن المزارع التركي يشتكي في الفترة الأخيرة من زيادة الواردات الزراعية من الخارج على حساب المنتج المحلي.