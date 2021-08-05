القاهرة (زمان التركية) – حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خطر التصعيد الذي تشهده الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وأكدت أنه ليس في مصلحة أي طرف.

وأضاف بيان صادر الخميس عن الأمانة العامة أن الظروف التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة لا تتحمل المزيد من التوتر أو المخاطرة بهز الاستقرار القائم.

وأوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ربما لديها غرض من استعراض القوة عبر ممارسة التصعيد، مشيراً إلى أن زيادة منسوب التوتر بين جنوب لبنان وإسرائيل قد يخرج عن السيطرة.

ودعت الجامعة العربية الأطراف المعنية بالتصعيد في لبنان إلى تدبر الموقف، وممارسة ضبط النفس وتجنب إرباك المشهد في وقت ينصب فيه اهتمام المجتمع الدولي على مساعدة لبنان في الخروج من كبوته السياسية، ومعالجة المأزق الاقتصادي الصعب الذي فاقم من معاناة اللبنانيين بصورة غير مسبوقة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر الخميس غارات على مناطق قال جيش الاحتلال إنه أطلق منها، الأربعاء، القذائف صاروخية.

الجيش الإسرائيلي، قال في بيان إن طاذراته شنت غارات داخل الأراضي اللبنانية على مناطق إطلاق القذائف الصاروخية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لنشاطات إرهابية، وفق نص البيان.