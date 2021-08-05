أنقرة (زمان التركية) – شارك الممثل التركي الوسيم، إبراهيم تشيليكول، في مكافحة حرائق الغابات في بلدة “ميلاس” بولاية موغلا غرب تركيا.

الحرائق التي اندلعت الواحدة تلو الأخرى في تركيا منذ 28 تموز / يوليو؛ وصلت منطقة الغابات في ميلاس وتوسعت بشكل كبير.

الممثل الشهير تشيليكول من بين أولئك الذين استجابوا للحريق الذي كان يتقدم نحو محطة الطاقة الحرارية في أورين، حيث ظهر ممسكا بخرطوم إطفاء الحريق وهو يوجهه نحو ألسنة اللهب.

ونشر صور تشيليكول أثناء مشاركته في إخماد الحريق، صديقه المغني التركي، مصطفى صندل، الذي أكد أنه لم يتمكن من الوصول إلى مكان الحريق لأن الطرق مغلقة، مشيرا إلى أن تشيليكول وأنور يلماز انضما لفرق مكافحة الحرائق.

صندل الذي أكد أن الوضع خطير في ميلاس لاقتراب ألسنة اللهب من محطة الطاقة الحرارية، طالب السلطات بسرعة التحرك واتخاذ إجراءات فورية.