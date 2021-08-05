أنقرة (زمان التركية) – حدثت الحكومة البريطانية قواعد السفر المفروضة في ظل جائحة كورونا والتي يتم بموجبها تقسيم الدول إلى ثلاث فئات: الحمراء والبرتقالية والخضراء.

التحديثات التي أعلن عنها مساء الأربعاء، أبقت على تركيا ضمن قائمة السفر الحمراء التي توجب على القادمين منها الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام داخل أحد الفنادق التي تحددها السلطات على أن يتولى القادمون نفقات الإقامة في تلك الفنادق.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تقبع ضمن القائمة الحمراء للسفر منذ 12 مايو الماضي.

وسجلت تركيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 26822 إصابة و122 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تركيا وفق وزارة الصحة 5 ملايين و795 ألفاً و665 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 51 ألفاً و645 حالة.

وتحتل تركيا المركز السابع عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.