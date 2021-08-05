أنقرة (زمان التركية) – وجه مواطن تركي استغاثة بعد اعتقال السلطات زوجته التي تعاني من ورم في الدماغ.

واعتقلت الشرطة يوم أمس سيدة تدعى أصلي أوزترك في مدينة أوشاك بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

الزوج طالب بتقديم العون إلى زوجته التي تعاني من ورم في المخ وتواجه خطر الإصابة بأزمة قلبية نظرا لكونها تعاني من مشاكل بالقلب.

خطر على حياتها

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر زوج أوزترك تغريدة أكد خلالها أن زوجته تواجه خطر توقف القلب عن النبض في أي لحظة نظرا لكونها ينبض أسرع من المعدل الطبيعي.

أضاف قائلا: “تم اعتقال زوجتي أمس الأول في مدينة أوشاك، وهي تعاني من ورم في المخ بجانب كونها مريضة قلب. معدل نبض القلب للإنسان العادي يبلغ 80، أما زوجتي فمعدل نبض قلبها يتراوح بين 160 و200. الأطباء أخبروها أن قلبها قد يتوقف وتتعرض لأزمة قلبية. أخشى أن يصيبها مكروه، فهناك خطر على حياتها”.

هذا وأعلن زوج أوزترك أنه سيطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في تمام الساعة 13:00 بتوقيت تركيا لإيصال صوته إلى المسؤولين كي يتم الإفراج عن زوجته.

وعقب محاولة الانقلاب التي وقعت قبل خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤولية تدبير الانقلاب العسكري في 2016 بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.