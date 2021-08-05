بلوماس (زمان التركية)ــ أُجبر أكثر من 2000 من سكان كاليفورنيا على الفرار من منازلهم وممتلكاتهم حيث تجتاح الحرائق مناطق مأهولة بالسكان.

الجحيم الناري الذي ابتليت به ولاية كاليفورنيا، والذي أطلقت عليه السلطات اسم “ديكسي”، هو الأكبر هذا العام، والذي عززته الرياح العاتية في الأيام الأخيرة.

وكتب مكتب عمدة مقاطعة بلوماس على تويتر “إذا بقيت، يجب أن تتحرك شرقًا على الفور” ، وكتب كلمة “على الفور” بالخط العريض. وأضاف: “إذا لم تتمكن من الهروب ، فاحتمي بملعب البيسبول في مدرسة تشيستر الثانوية”.

اندلع حريق ديكسي في غابات شمال كاليفورنيا منذ منتصف يوليو. يرى الخبراء أنه نتيجة مباشرة لأزمة المناخ، التي تسبب موجات الحر والجفاف في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أمريكا الشمالية.