أنقرة (زمان التركية) – لمحت كاتبة صحفية تركية مقربة من السلطات إلى وجود “محاولة انقلابية” تحاك داخل تركيا ضد الرئيس رجب أردوغان.

الصحيفة هلال كابلان، عضو مجلس إدارة التلفزيون التركي، أشارت في مقالها الأخير بصحيفة صباح إلى تصريحات المحلل بمجلس العلاقات الخارجية، ستيفن كوك، حول تراجع نفوذ أردوغان وقدته على إقرار النظام في سائر البلاد، وأن هذا الأمر يعزز من إمكانية وقوع احتجاجات واسعة وعنف متزايد وصراعات سياسية على السلطة.

تصريحات كوك جاءت قبيل حرائق الغابات المستعرة في تركيا منذ.

ووصفت كابلان عبارة “نشوى رحيل أردوغان” التي وردت في مقال كوك بأنها تشير إلى محاولة انقلابية.

وأشارت كابلان في مقالها إلى وجود تحركات غريبة على الساحة قائلة: “كون شبكة اللجان الالكترونية في حملة Help Turkey على مواقع التواصل الاجتماعي تتلقى الدعم من الخارج والمؤشرات الأخرى المشابهة يذكرني بالشتاء الذي قضيناه والصقيع الذي لم ننساه. في إشارة إلى محاولة انقلاب عام 2016.

وكان من اللافت أن أنقرة لم تعترض على الحملة التي حذرت منها كابلان، وقال وزير خارجية تركيا، مولود تشافوش أوغلو، ردا على حملة الاستغاثة العالمية التي أطلقها أتراك بعنوان “ساعدوا تركيا: نداء عالمي” على وسائل التواصل الاجتماعي، إن بلاده تقبل بالتأكيد أي مساعدة من الدول الأخرى من أجل إخماد حرائق الغابات.

أضافت كابلان “سيمارسون الحيلة عينها لاتهامي بإثارة الذعر مثلما حدث عندما تناولت احتمالية الانقلاب قبل أربعة أشهر من الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2016، لكن دعوني أقول لكم إن هناك تحركات غريبة. وسأختتم بعنوان مقالي الذي أتوقع فيه المحاولة الانقلابية القادمة: نحن مستعدون”.

وتقول تقارير إن هلال كابلان تقود مجموعة من اللجان الإلكترونية تحمل اسم “مجموعة البجع” -بليكان- تشن حملات ضد معارضي نظام حزب العدالة والتنمية.

وصدرت مؤخرا اعتراضات على منح الصحفية هلال كابلان عضوية مجلس إدارة التلفزيون التركي.