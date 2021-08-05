جنيف (زمان التركية) – دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول الغنية إلى تأجيل حملات التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مشيرًا إلى ندرة التطعيم في البلدان النامية.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، دعا إلى تأجيل هذا الإجراء حتى نهاية سبتمبر على الأقل.

وقال تيدروس بمؤتمر صحفي في جنيف، خاطب فيه البلدان ذات الدخل المرتفع، “أتفهم مخاوف جميع الحكومات ورغبتها في حماية شعوبها من متغير دلتا”. ونحن لا يمكننا قبول بقاءه”.

يُذكر أنه في البلدان المصنفة كدخل مرتفع من قبل البنك الدولي، قدمت 101 جرعة في المتوسط ​​من اللقاحات لكل 100 شخص حتى الآن، أما في 29 دولة ذات دخل امتدني، هناك 1.7 جرعة لكل 100 شخص.

في مايو، حددت منظمة الصحة العالمية هدفًا يتمثل في تلقيح ما لا يقل عن 10 بالمائة من سكان كل بلد ضد فيروس كورونا Covid-19. وفي إشارة إلى هذا الهدف، قال تيدروس ، “تدعو منظمة الصحة العالمية إلى وقف الجرعات الثالثة حتى نهاية سبتمبر على الأقل، لضمان تلقيح ما لا يقل عن 10 في المائة من سكان كل بلد”.

صرح مسؤولو منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على ما إذا كان إعطاء جرعة إضافية للأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعتين من اللقاح فعال في منع انتشار الفيروس التاجي. تدعو المنظمة بانتظام الدول الغنية إلى دعم تحسين الوصول إلى اللقاحات في البلدان النامية. منظمة الصحة العالمية ليس لديها أي سلطة عقوبات لفرضها على البلدان.

تحولت إسرائيل وفرنسا وألمانيا وبعض دول الشرق الأوسط إلى الجرعة الثالثة من التطعيم. من المتوقع أن تبدأ جرعة ثالثة من التطعيم قريبًا في عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تشير التقديرات إلى وفاة ما يقرب من 4 ملايين و250 ألف شخص في العالم بسبب كورونا Covid-19 حتى الآن.