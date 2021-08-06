نيودلهي (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات هناك 31.8 مليون إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية: “تم تسجيل 44643 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 31.86 مليون إصابة”.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 464 حالة وفاة جراء الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 426754.

من جانب آخر، طلبت الحكومة المركزية الهندية من سلطات الولايات فرض قيود قبل الاحتفال بالمهرجانات في أنحاء البلاد، محذرة من أن التكدس قد يؤدي إلى تسارع وتيرة انتشار كورونا وزيادة جديدة في معدلات العدوى.

ويبدأ موسم المهرجانات المزدحم في الهند هذا الشهر، وستقام عدة احتفالات حتى شهر نوفمبر القادم، الذي سيشهد الاحتفال بمهرجان الألوان الهندوسي المعروف باسم “ديوالي” والذي يشارك فيه الملايين.