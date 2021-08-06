شانغهاي (زمان التركية) – تستعد Honor لإطلاق هاتف آخر يتوقع له أن يكون من بين أكثر أجهزة 5G مبيعا لما سيتمتع به من مواصفات جيدة وسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Honor X20 بنسخته الأحدث سيطرح بسعر 260 يورو تقريبا، وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (174.5/84.9/8.3) ملم، وزنه 205 غ.

أما شاشة هذا الهاتف فستكون بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2280/1080) بيكسل، وترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ما سيجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف تعاملا مع الفيديوهات والألعاب الإلكترونية الحديثة.