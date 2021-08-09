أنقرة (زمان التركية) – بينما أنفقت حكومة حزب العدالة والتنمية، أكثر من 500 مليون دولار على بناء المساجد خارج أراضيها، لم تهتم بتوفير 4 ملايين دولار لإصلاح 6 طائرات إطفاء حرائق، وانتظرت تلقي مساعدات دولية.

وبحسب تقديرات الخبراء، تجاوز إجمالي مساحة الغابات المحترقة في تركيا 100 ألف هكتار، بسبب ضعف الاستجابة الحكومية.

جاناب أشتشي رئيس جمعية الطيران التركية، قال إن سبب عدم مشاركة طائرات الإطفاء التركية في إخماد الحرائق هو أن صيانتها تتكلف 4 ملايين دولار، فيما تم الكشف عن أن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنفقت 503 مليون دولار على المساجد الموجودة خارج أراضيها.

أقامت تركيا العديد من المساجد حول العالم؛ فمن روسيا إلى شمال قبرص، ومن إنجلترا إلى الفلبين، هناك العديد من المساجد التي تم بناؤها أو قيد الإنشاء من قبل رئاسة الشؤون الدينية.

وتقول تقارير إن تركيا تستثمر في بناء المساجد، لخلق نفوذ قوي في تلك الدول، وسلطت الصحافة في السنوات الأخيرة الضوء على التهم الموجهة للعاملين في المؤسسات الدينية التي تشرف عليها تركيا بالتجسس لصالح أنقرة.

ومؤخرًا أثارت خطوة منح تركيا 30 مليون دولار لحكومة الصومالي التي تمتلك فيها قاعدة عسكرية تساؤلات لتزامنها مع حرائق الغابات والأزمة الاقتصادية التي تتفاقم بمرور الوقت. كما سبق ذلك إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي تخصيص 14 مليون دولار لبناء قصر رئاسي في شمال قبرص التركية.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر رسمية، معظمها من وكالة الأناضول، فإن تكاليف المساجد التي بنتها تركيا في الخارج هي كالتالي:

تكلفة المساجد قيد الإنشاء (مليون دولار)

مسجد روسيا موسكو المركزي 170

المركز الديني الأمريكي 100

مسجد ألبانيا تيرانا المركزي 56

مسجد كولونيا المركزي الألماني 45

مسجد بيشكيك قرغيزستان 35

مسجد هلا سلطان بشمال قبرص 30

مسجد كامبريدج الإنجليزي 26

مسجد عبد الحميد خان في جيبوتي 12.6

مسجد هوكا أحمد ييسيفي بكازاخستان 10.46.001

مسجد بيلاروسيا مينسك 7

مساجد الفاتح والعثمانية وتاكلوبان بالفلبين 1

مسجد هاييتي بوكمان بخارى 0.13

مسجد ومجمع غانا 10

المجموع: 503 مليون دولار