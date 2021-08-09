أنقرة (زمان التركية) – تعرض ملاكم تركي يعيش في ألمانيا، ويعرف بمعارضته للرئيس رجب أردوغان، للاعتداء للمرة الثانية خلال عام.

ونشر الملاكم أونسال أريك، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، قال فيه إنه تعرض للهجوم من قبل مجهولين، وظهر خلاله مصابا في يديه.

وقال أريك في مقطع الفيديو: “من المعروف أنكم غير مرتاحين. ولكن المرة القادمة لن اكتفي بكسر فككم ولكن سأكسر عظامكم أيضا. سأعطيكم ما تستحقون”.

وتابع أريك في الفيديو: “اخجلوا من أنفسكم، اخجلوا، في أي كتاب يتم فيه وصف الرياضي الذي يمثل العلم التركي بـ”الخائن”، ويتم مهاجمته بلا ضمير ولا رحمة”.

يذكر أن أريك تعرض في العام 2020، لهجوم بالسكين بعد انتقاده أنشطة اتحاد الشؤون الدينية التركي الإسلامي (ديتيب) في ألمانيا ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

جدير بالذكر أن أونسال كان قد حصد لقب بطل آسيا بعد فوزه بالمباراة التي مثّل خلالها تركيا في عام 2019 باعتباره بطل العالم في الملاكمة.

أونسال المقيم في ألمانيا أعلن تلقيه تهديدات بالقتل وحمل خلالها أنصار أردوغان المسؤولية في حال مقتله.

الملاكم التركي ذكر أنه وجد في إحدى المرات “عيار ناري” في ظرف على زجاج سيارته خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنه تأتيه رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رفعت ضد الملاكم التركي دعوى قضائية ضده عام 2017 بتهمة إهانة الرئيس أردوغان لأنه دعا إلى التصويت بالرفض على تعديلات الدستور لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي.