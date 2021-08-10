أنقرة (زمان التركية) – انخفض معدل مؤيدي تولي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فترة رئاسية جديدة بين أنصار حزب العدالة والتنمية من 89% إلى 81.3 %.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث في شهر يونيو، كان معدل ناخبي حزب العدالة والتنمية الذين يدعمون تولي أردوغان فترة رئاسية جديدة 89 بالمائة. في يوليو، انخفض هذا المعدل إلى 81.3٪. فقد أردوغان نحو 8 بالمئة من قاعدته.

كما ارتفعت نسبة أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يرفضون وجود أردوغان في الرئاسة من 86.6 بالمائة في يونيو، إلى 91.7 بالمائة في يوليو.

وتقترت نسبة أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين لا يوافقون على طريقة إدارة الرئيس أردوغان للبلاد، مع نسبة الداعمين له.

ووفقا لاستطلاع الرأي، فإن معدل أولئك الذين يوافقون على الطريقة التي يدير بها أردوغان يبلغ 48 بالمائة، بينما تبلغ نسبة الذين لا يوافقون 47 بالمائة، وكان هناك 4.9 % بلا إجابة.

وكان من اللافت أنه في يونيو الماضي، بلغت نسبة ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الذين قالوا “أوافق على أسلوب حكم أردوغان” 12.4٪، بينما ارتفعت النسبة في استطلاع يوليو، وبلغت 32.9 بالمائة.