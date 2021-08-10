أنقرة (زمان التركية) – صدر حديثًا كتاب يوثق روايات الضحايا الأتراك عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016.

وفي إطار مشروع APH الذي تديره مؤسسة Advocates of Silenced Turkey غير الربحية تم إصدار كتاب باللغة الانجليزية بعنوان ‘Escape From Turkey’ ويعني بالعربية الهروب من تركيا.

ويعرض هذا الكتاب وهو من تأليف الكاتبة زينت كايدالان وتحرير أيوب أسان، روايات ما يقارب 300 ضحية من ضحايا المحاولة الانقلابية الغاشمة.

يعد الكتاب بمثابة ملخص لما يعايشه الآلاف من الأتراك الذين تعرضوا للقمع والعنف عقب المحاولة الانقلابية وتم الزج بهم داخل السجون بشكل قسري.

الروايات الصادمة كشفت عن الانتهاكات الحقوقية والظلم الذي شهدته تركيا عقب المحاولة الانقلابية في 2016، كما أفادت الروايات أيضا أن الحكومة التركية مهدت قبل سنوات لهذا القمع والإقصاء الذين بلغا ذروتهما عقب أحداث الانقلاب الفاشل.

وتوضح المؤلفة أن الكتاب مشوق لمن يرغب في قراءة واستيعاب الأحداث الصادمة التي تشهدها دولة تتمتع بموقع سياسي وجغرافي خطير مثل تركيا، مفيدة أن هذا الكتاب سيشعر القارئ بالصدمة في بعض الأحيان وبالغضب في البعض الآخر ولن يتمكن القارئ من تمالك دموعه أثناء قراءته له.

هذا وبالإمكان شراء النسخة الإنجليزية من هذا الكتاب عبر موقع أمازون أو قراءة النسخة الالكترونية له عبر تطبيقي Google Books وGoogle Play.

