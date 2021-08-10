أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الزراعة والغابات في تركيا تعرضها لهجوم سيبراني واسع، أسفر عن فقدان عدد من البيانات.

وأصدرت وزارة الزراعة والغابات أشارت فيه إلى استهداف مجموعات قرصنة إلكترونية لأنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بشكل متواصل.

وذكرت الوزارة في أنه في حوالي الساعة 01:00 يوم 31 يوليو/ تموز الماضي تعرضت نطاقات تابعة للوزارة إلى هجوم الكتروني وتم تشفيرها لمنع استخدامها وأنه تم ملاحظة الأمر في ساعات الصباح الباكر وتم إحالة الأمر إلى مسؤولي مكتب التحول الرقمي بالرئاسة لااتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت الوزارة أنه تم السيطرة على جميع خوادم الوزارة وذكرت أن الهجوم الإلكتروني لم يؤثر على خوادم الدومين الرئيسي للوزارة، وتم استعادة البيانات المفقودة من خلال إجراء النسخ الاحتياطي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم فحص الخوادم المتأثرة بالهجوم والبديلة لإخضاعهم لفحص جنائي مشددة على إعادة برمجة وتشكيل قاعدة بيانات جديدة للأنظمة الأخرى التي تمتلكها.

هذا وأشارت الوزارة إلى إبلاغ الجهات القضائية بالأمر وبدئها التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة.

يشار إلى أن وزارة الزارعة تعرضت لانتقادات عنيفة بسبب ضعف الاستجابة لحرائق الغابات التي أسفرت عن احتراق 100 هكتار، وتسبب إلقاء وزير الزراعة بكر باك ديميرلي باللوم على البلديات في حالة غضب بين أوساط المعارضة.