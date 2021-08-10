أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الثقافة والسياحة السابق، إرتوغرول جوناي، إن القضاء لم يكن أبدا سيفا للسياسة في تركيا.

وأوضح جوناي أنه حتى في فترات الانقلاب في 27 مايو و 12 مارس و 12 سبتمبر، كان من الممكن التحدث عن القانون، لكن العدالة معلقة اليوم.

وأضاف جوناي أنه لسوء الحظ، أصبحت السلطة القضائية الآن تهيمن عليها السياسة بالكامل، وأن القضاء أصبح “سيف السياسة”.

وتابع جوناي: “منذ 27 مايو، كانت هناك محاكمات غير عادلة في جميع الانقلابات. العدالة لم تعمل على الإطلاق بشكل مثالي. لكنني أعتقد أن العدالة لم يتم تعليقها أبدًا في الماضي كما تبدو الآن. نعم، كان القضاء موجهًا سياسيًا في الماضي، لكنه لم يكن أبدًا سيف السياسة “.

وأكد الوزير السابق أنه بفضل سطوة الحكومة على وسائل الإعلام، يتم وصف أي شخص بأنه “إرهابي”، مضيفًا أن الموقف المتناقض والداعم للمعارضة والمجتمع فتح أيضًا مساحة للحكومة.

وأشار جوناي إلى أنه لسوء الحظ، السلطة القضائية الآن تهيمن عليها السياسة بالكامل. لا توجد مقاومة. لا يوجد صوت داخلي حول الحفاظ على أي هيكل مؤسسي. هناك جو من الاستسلام الكامل.

جوناي قال: أول كلمة تعلمناها هي “العدل أساس الملك” أي نقول إن الاقتصاد ليس أساس الملك، وليس الجيش والقوات المسلحة أساس الملك، نقول إن العدل هو الأساس للملك. دولة يحكمها العدل، فعندما يتم تدمير العدالة، ينهار كل شيء.