أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا مزارعين في ولاية شانلي أورفا، طالبوا باستقالة حكومة حزب العدالة والتنمية.

أغلق المزارعون طريق شانلي أورفا- ماردين السريع، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في منطقة “فيران شهير” بولاية شانلي أورفا.

وأوضح المزارعون أن محاصيلهم تضررت بسبب انقطاع الكهرباء، ولم يتم الاستجابة لمطالبهم، مما دعاهم إلى قطع الطريق السريع لإسماع أصواتهم.

وخلال احتجاجهم طالب المزارعون باستقالة حكومة حزب العدالة والتنمية.

وبسبب شعاراتهم الغاضبة هاجمت قوات الدرك المزارعين وفرقتهم بالغازات المسيلة للدموع، واعتقلتهم.

وقال أحد المزارعين المعتقلين يدعى “جوهر ترك”: “لقد تم احتجازي لأنني سعيت للحصول على حقوقي، لا أستطيع التحدث الآن”.

ويواصل المزارعون، الذين لم يتفرقوا على الرغم من استخدام الغاز المسيل للدموع والاعتقالات من قبل الدرك، احتجاجهم. وذكر المزارعون أن مشاكلهم ما زالت مستمرة وأن محاصيلهم تضررت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأنهم لن يتفرقوا ما لم يأتي المحافظ عبد الله إيرين ويتحدث معهم.