القاهرة (زمان التركية)ــ وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رسالة تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ضحايا حرائق الغابات.

أبو الغيط أعرب عن “خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعباً في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين”.

كما أعرب أبو الغيط في رسالة مماثلة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع الجزائر، وعن ثقته في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار تلك المحنة.

وكان التلفزيون الجزائري أعلن أن 45 فقدوا حياتهم خلال حرائق الغابات أغلبهم من الجيش.