أنقرة (زمان التركية) – سجل سعر صرف الدولار في تركيا يوم الأربعاء 8.65 ليرة تركية.

وكان الدولار استهل تعاملات اليوم عند 8.62 ليرة وهو الرقم الذي احتتم عليه تعاملات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر صرف اليورو في تركيا 10.10 ليرة في مستهل تعاملات اليوم بعدما اختتم تعاملات الأمس عند 10.09 ليرة.

وتترقب الأسواق اليوم إحصاءات التضخم الواردة من الولايات المتحدة وألمانيا، حيث سيؤثر ما إن كان الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى تشديد السياسة المالية أمام معدلات التضخم المرتفعة على أسعار صرف الدولار عالميا.

وعلى الصعيد الآخر أعلن رئيس الاحتياط الفيدرالي، جيروم بأول، أن المؤسسة بدأت نقاشات رسمية حول ما إن كانت ستقلص عمليات شراء الأصول أم لا.

هذا ومن المنتظر أن تتراجع معدلات تضخم الاقتصادي الأمريكي هذا الشهر بواقع 0.5 في المئة وذلك بعدما ارتفعت الشهر الماضي بنحو 0.9 في المئة.