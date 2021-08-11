أنقرة (زمان التركية) – تعرض برلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نصيحة وجهها لعريس في حفل زفافة.

خلال حفل زفاف حضره البرلماني شانال يادي يلديز، في ولاية أوردو، أخذ البرلماني الميكروفون وقال للعريس: “لن أمنحك دفتر الزواج بدون الاقتداء بسنة رئيسنا المحترم”.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، ألباي أنتمان، انتقد بيادي يلديز.

أنتمان قال إن يادي يلديز أعلن رجب طيب أردوغان “نبيا”.

وقام أنتمان بتضمين حساب رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، في تغريدته، لللتعليق على هذه الواقعة.

يذكر أن أردوغان يدعو الأزواج الجدد إلى إنجاب العديد من الأطفال.