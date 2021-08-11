أنقرة (زمان التركية) – لحقت مدينة بودروم في ولاية موغلا غرب تركيا، بقائمة المدن التي تشهد حرائق غابات.

بعد 13 يومًا كافحت فيها السلطات حرائق الغابات في موغلا، اندلع حريق جديد في بودروم مساء الثلاثاء.

الحريق الذي اندلع لسبب غير محدد في منطقة “داراكوي” في بودروم، يتجه حاليا نحو المنازل.

ويتم الرد على الحريق من الجو بطائرتي إطفاء و5 مروحيات إطفاء ومن الأرض بعدد كبير من رشاشات المياه.

كما تدعم خلاطات الخرسانة التابعة لشركات خاصة الفرق في المنطقة.

وتعمل الفرق جاهدة لمنع الحريق من الوصول إلى المنازل وأقدم عدد من المواطنين على رش العشب الجاف والأشجار حول منازلهم كإجراء احترازي.

وبحسب تقديرات الخبراء، تجاوز إجمالي مساحة الغابات المحترقة في تركيا خلال الفترة الأخيرة 100 ألف هكتار.