أنقرة (زمان التركية) – حذر بروفيسور تركي في جامعة بوغازتشي، من أن إسطنبول ستنقسم إلى 3 جزر بسبب الاحتباس الحراري.

وأوضح البروفيسور لفانت كورناز الذي يشغل منصب مدير مركز أبحاث المناخ في جامعة بوغازتشي، أثناء حديثه عن الآثار المحتملة للاحتباس الحراري، أن اسطنبول ستقسم إلى ثلاث جزر.

وأضاف كورناز أن هذا لن يحدث قريبًا، ولكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، فستواجه تركيا هذا الوضع بشكل أسرع.

وتابع كورناز: “تقرير المناخ للأمم المتحدة يقول أشياء مثيرة للاهتمام. ويذكر التقرير أنه ستكون هناك زيادة في مستوى سطح البحر بين 80 سنتيمترا ومتر واحد في المائة عام القادمة. وبالطبع فإن هذا الارتفاع في مستوى سطح البحر سيجلب الخطر إلى اسطنبول أيضا”.

وأشار كورناز إلى أن التقرير تضمن جملة “لا يمكننا التكهن بالضبط متى يذوب غرب القارة القطبية الجنوبية”، وهذا يعني أنه من الممكن أن يذوب الجليد في هذه المنطقة بسرعة كبيرة، مضيفا: ” إذا نظرنا إلى هذا الوضع من وجهة نظر المواطن من وجهة نظر الناس، لن يضطر الأشخاص الذين سيشترون منزلًا إلى تفضيل شاطئ البحر. ومرة ​​أخرى، سيكون على البلديات أن تفضل إعطاء فوهة مخارج المترو إلى الأرض بدلاً من البحر”.

كما ذكر مدير مركز أبحاث المناخ أن المناطق المطلة على البحر سوف تضطر إلى بناء جدار أمام منازلهم، وسيتضرر جزء كبير من الأراضي الزراعية التركية.

وأكد البروفيسور كورناز أنه في نهاية الاحتباس الحراري سيرتفع مستوى سطح البحر في العالم بحوالي 70 مترا. وعندما يرتفع منسوب البحر 70 مترا ستكون معظم الأماكن التي نتواجد فيها تحت الماء. وستكون اسطنبول مقسمة إلى 3 جزر.