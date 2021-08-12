أنقرة (زمان التركية) – سجلت السلطات الصحية التركية 128 وفاة و27356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى معدل تسجله البلاد منذ 4 مايو الماضي.

وبلغت حصيلة المتعافين من كورونا 16363 شخصا.

وعلى صعيد اللقاحات في البلاد، وصل معدل التطعيم بالجرعة الأولى إلى 69.19 بالمئة للبالغين فوق 18 عاما، فيما بلغت نسبة متلقي الجرعة الثانية 50.24 بالمئة.

وتعليقا على الإحصائيات الأخيرة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة عبر تويتر، إن “اللقاح بات متوفرا، وأصبح من الممكن ضبط الزيادة الحاصلة في عدد المصابين”.

وأضاف: “يجب ألا يمضي الوقت ضدنا، وعلينا جميعا تلقي اللقاحات في أسرع وقت”.