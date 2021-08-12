لبنان (زمان التركية) – وصف جبران باسيل رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان، قرار رفع الدعم عن المحروقات بـ”الجريمة والمؤامرة”، معتبرا أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة “قرر تفجير البلد”.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، كتب باسيل: “لما اقتربت البطاقة التمويلية من الإنجاز، والحكومة من التشكيل، قرر الحاكم أن يفجر البلد بغطاء ممن لا يريدون الحكومة”.

وأضاف: “سلامة هو حاكم المركزي وليس حاكم البلد لكي يقرر وحيداً رفع الدعم فجأة”.

وتابع: “على الرئيس (ميشال عون) والحكومة والشعب أن يمنعوا تنفيذ المؤامرة.. إنها جريمة موصوفة ويجب إيقاف مرتكبيها”.

وكان المصرف المركزي اللبناني أعلن في بيان له مساء الأربعاء عن رفع الدعم عن أسعار المحروقات.