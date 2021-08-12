أيدن (زمان التركية) – ضرب زلزال قوي بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، ظهر الخميس، سواحل منطقة غيرمنجيك بمدينة أيدن جنوب غرب تركيا .

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، وفق ترجمة تركيا الآن، أن زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة غيرمنجيك في أيدن عند الساعة 13:47 ص بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 5.0 كم تحت سطح الأرض.

وتابعت أنه لم ترد معلومات عن وجود أي إصابات أو أضرار مادية بفعل الزلزال .

كما وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين 26 أبريل 2021، عن خطة الإخلاء الخاصة بـ”زلـزال إسطنبول الكبير” .

وقالت الوزارة، أنه تم إعداد خطة إخلاء بالتنسيق مع حاكم اسطنبول ، وقيادة الدرك الإقليمية ، وإدارة الكوارث والطوارئ وغيرها من المؤسسات العامة لتجنب تبعات زلـزال إسطنبول المتوقع .

كما ويتوقع الخبراء أن يضرب مدينة إسطنبول التركية زلـزال بقوة 7.5 درجة في أي لحظة .