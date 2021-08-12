قسطمونو (زمان التركية) – قالت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية في تركيا (AFAD)، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم الخميس في فيضانات غزيرة بولاية قسطمونو على ساحل البحر الأسود في تركيا.

وأضافت الإدارة في بيانها اليوم: “قتل أربعة أشخاص في الفيضانات في قسطمونو، وفقد واحد آخر في بارتين”.

وأشارت الإدارة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الكارثة الطبيعية، لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق، أبلغت السلطات التركية عن 13 متضررا ومصابا نتيجة الفيضانات والسيول والانهيارات الطينية في ولايات سينوب وبارتين وقسطمونو. وذكرت السلطات، أنه تم إجلاء نزلاء أحد المستشفيات في مدينة إيفاندجيك بولاية سينوب.