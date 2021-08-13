زاخو (زمان التركية) – مقتل مدني برصاص الجيش التركي في منطقة زاخو الحدودية مع تركيا في إقليم كردستان شمال العراق خلال اشتباكات مع “حزب العمال الكردستاني” اندلعت فجرا، حسب ما أفاد مسؤول محلي.

وقال المسؤول لوكالة “فرانس برس” وهو مدير ناحية كاني ماسي في قضاء زاخو في محافظة دهوك، إن الرجل ويدعى “ابراهيم حسن من قرية دشيش التابعة للناحية سقط ضحية طلقة نارية من قبل الجيش التركي فيما كان يتفقد مزرعته في القرية”.

وحسب المسؤول المحلي في زاخو، فإن المقاتلات التركية تشن منذ الفجر غارات في المنطقة.

وأوضح أن الرجل كان نازحا من “القرية التي أخليت من سكانها قبل أكثر من شهرين بسبب الاشتباكات المسلحة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان أنقرة عن مقتل جندي تركي الخميس في شمال العراق جراء هجوم بقذائف الهاون، ملقية باللوم في ذلك على مقاتلي “حزب العمال الكردستاني”، فيما أكدت أنها “قامت بالرد فورا وتم تحييد ثلاثة إرهابيين” موضحة أن الهجوم وقع في منطقة قريبة من الحدود التركية.