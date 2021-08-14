أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير صحفي إن السبب في كارثة فيضان منطقة بوزكورت بولاية كاستامونو التي كادت أن تمحى من على الخريطة، هو فتح بوابات السدود.

يوم الأربعاء قبل الكارثة، تم إبلاغ المزارعين الذين يعيشون في منطقة بوزكورت بفتح بوابات السدود.

في حين نفى مكتب محافظ كاستامونو ووزير الداخلية سليمان صويلو المزاعم، قالت صحيفة يني تشاغ إن تم إرسال رسالة إلى المزارعين في بوزكورت مفادها أن بوابات السد قد فتحت يوم الأربعاء، عندما حدث الفيضان.

ونصت الرسالة على: “مزارعين انتبهوا. من المتوقع حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في منطقتنا. من أجل حماية منشآتنا وأراضينا، تم إغلاق سدودنا وفتح أغطية المنظم لدينا. نرجو من جميع مزارعينا اتخاذ الاحتياطات”.

لكن وزير الزراعة والغابات يقول إن بوابات السد تحطمت بفعل ضغط المياه العنيف مما أدى لوصول المياه إلى الأحياء السكنية.

ومع انتهاء إحدى المصاعب في تركيا، تبدأ كارثة أخرى. اهتزت البلاد بكارثة الفيضانات الكبيرة في غرب البحر الأسود بعد الحرائق التي استمرت لأسبوعين.

وكانت منطقة بوزكورت في كاستامونو هي مركز كارثة الفيضانات التي في غرب البحر الأسود. كانت بوزكورت واحدة من المستوطنات الأكثر تضررا من الفيضانات، استسلم مركز المنطقة للمياه القادمة مثل تسونامي.

وزعم أن الفيضان كان بسبب انهيار سد “هاس”، الذي يبعد 20 كم عن بوزكورت.

وارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب الفيضانات في كاستامونو وبارتين وسينوب إلى 40 قتيلا، 32 شخصًا في كاستامونو و6 أشخاص في سينوب.

وبقرار من أردوغان تم إطلاق حملة جمع تبرعات، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ أن “حملة مساعدات إنسانية انطلقت بقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2021 رقم 4732 بهدف المساهمة في تحسين الأوضاع التي تؤثر سلباً على الحياة العامة “.