أنقرة (زمان التركية)ــ بينما عدد الذين فقدوا أرواحهم في الفيضانات التي تشهدها تركيا في تزايد مستمر، أعلن الرئيس أردوغان أن بارتين وسينوب وكاستامونو، التي تضررت من الفيضانات “مناطق كوارث”.

ارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب الفيضانات في كاستامونو وبارتين وسينوب إلى 38.

الرئيس رجب طيب أردوغان أشار إلى أن 4760 فردًا و19 طائرة هليكوبتر وطائرة بدون طيار و66 سيارة إسعاف و630 مركبة خدمة و 437 آلة بناء تعمل في منطقة الكارثة، وقال إنه تم نقل جميع المرضى في مستشفى Ayancık الحكومي المتضرر من الفيضانات إلى مناطق أخرى. المستشفيات أو توصيلها إلى منازلهم.

وأوضح أردوغان أنهم نفذوا جميع الإجراءات الطارئة، من دعم القروض إلى تأجيل الضرائب للمتضررين من الفيضانات، وقال: “لا يمكننا إعادة شعبنا الذي فقد أرواحه، لكن دولتنا لديها القوة والوسائل والتصميم على لتعويض أي خسارة غير ذلك”.

حملة مساعدات

وبقرار من أردوغان ت

م إطلاق حملة جمع تبرعات، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ أعلنت أن “حملة مساعدات إنسانية انطلقت بقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2021 ورقم 4732 بهدف المساهمة في تحسين الأوضاع التي تؤثر سلباً على الحياة العامة “.

ارتفع عدد الخسائر في الأرواح في كوارث الفيضانات في كاستامونو وسينوب وبارتين إلى 38. وجاء في البيان الصادر عن إدارة الكوارث والطوارئ، أن 32 شخصًا فقدوا حياتهم في كاستامونو و6 أشخاص في سينوب، ويستمر البحث عن شخص مفقود في بارتين. وافادت الأنباء أن علاج 12 شخصا مستمر فى المستشفيات.