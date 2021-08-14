أنقرة (زمان التركية) – يواجه الشقيق التوأم لوزير السياحة في تركيا محمد نوري أرسوي، خطر السجن لإصداره شيكات بدون رصيد.

أوغور دوندار الصحفي في جريدة “سوزجو” التركية، قال إن علي مراد أرسوي شقيق وزير السياحة أدين في أربع قضايا جنائية منفصلة.

وأضاف دوندار في مقال له أن أرسوي مالك شركة “أطلس جيت” السياحية حرر شيكات نظير بضائع وخدمات بملايين الليرات لإحدى الشركات، عندما حاولت الشركة استلام الأموال من البنك وجدت رصيده غير كاف.

وذكر دوندار أن تاريخ ارتجاع الشيكات هو 12/2/2020، مشيرا إلى أن الشركة الدائنة رفعت قضايا على أرسوي بسبب أن الشيكات بدون رصيد.

وفي دفاعه أمام المحكمة، قال أرسوي إن “شركته لديها قضية إفلاس مفتوحة حاليا.

ومن المثير للغرابة في الواقعة، أنه تم نظر قضية الإفلاس في نفس يوم استحقاق دفع الشيكات الأربعة، بتاريخ 12/2/2020.

ومن الملفت أيضا أن ملف القضية تضمن أن مكان إقامة علي مراد أرسوي هو أحد أحياء إسطنبول الشعبية، رغم أن أرسوي يعيش في فيلا بجانب مضيق البوسفور.

المحكمة حكمت وفق الصحفي التركي على مالك شركة أطلس جيت علي مراد أرسوي بدفع غرامة قضائية تعادل قيمة الشيكات المرتجعة.

وينص القرار على أنه إذا أصبح الحكم نهائيًا ولم يتم دفع هذه المبالغ، ستتحول عقوبة الغرامة مباشرة إلى عقوبة بالسجن.