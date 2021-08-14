أنقرة (زمان التركية) – الفيضانات التي غمرت مناطق غرب البحر الأسود في شمال تركيا، أثرت بشدة على ولاية بارتين، وكانت قرية ظافر بالولاية هي الأكثر تضررًا من كارثة الفيضانات.

في قرية ظافر، لفت الانتباه وضع المنزل، الذي تم بناؤه على مجرى النهر والموجود في وسط القرية.

وفي القرية، حيث تعذر توفير الكهرباء بعد الفيضان، تقوم الفرق بإصلاح الأعمدة المدمرة أثناء إصلاح خطوط نقل الطاقة.

وبينما حملت مياه الفيضان الطين وقطع الصخور إلى ساحة القرية، تم إرسال العديد من الدلاء والشاحنات إلى المنطقة. وكان مسجد القرية ودار تحفيظ القرآن من بين المباني التي تضررت من الفيضانات.

أصبح المصنع والعديد من آلات تقطيع الأخشاب غير صالحة للاستعمال.

ويقول حسين أوزصوي، صاحب مصنع الأخشاب الذي ينتج منذ 42 عامًا: “غمرت المياه المصنع بكثافة من الأعلى. أخذت المياه معها جميع الآلات بالداخل والمركبات وجرتها بعيدًا. في الوقت الحالي، توقف المصنع تمامًا. وفر هذا المصنع فرص عمل للقرية، حيث كان يعمل 100 شخص.

نحن في وضع صعب للغاية. حاليًا، خسارتنا هنا تزيد عن 15 مليون ليرة تركية. لم تكن هناك خسائر في الأرواح، نجا حارسنا من خلال التسلق إلى الطابق العلوي من المنزل. لا توجد مواد متبقية للاستخدام الآن. ذهبت جميع سياراتنا الثلاثة إلى الماء. لا ماء ولا كهرباء، آخر فيضان كان عام 1982، لكن كان هذا فيضاناً هائلاً”.

ووفق الأرقام الرسمية ارتفع عدد من فقدوا حياتهم جراء السيول والفيضانات التي شهدتها عدد من مدن البحر الأسود شمال تركيا، إلى 40 شخصا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ أن هناك 34 شخصًا ماتوا في كاستامونو و6 أشخاص في سينوب، والبحث لا يزال مستمرا عن شخص مفقود في بارتين.

من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا. تقول تقارير غير رسمية إن هناك أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.