أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت فواتير الكهرباء في تركيا بنسبة 100 في المائة خلال ثلاث سنوات، فيما تزداد شكوى المواطنين.

وفقا لآخر بيانات هيئة الإحصاء التركية، فقد ارتفعت الفواتير بنسبة 100 في المائة في 3 سنوات بسبب ارتفاع أسعار وحدات الكهرباء منذ يونيو 2018.

وفي فترة خمس سنوات بين عامي 2012 و 2017، كانت الزيادة في أسعار الكهرباء 21 بالمائة، لكن تغير الحال بعد ذلك.

وفي المنازل التي تستهلك 150-200 كيلو واط/ساعة شهريًا (بدون مكيف)، ارتفعت الفواتير إلى 200 ليرة تركية. هناك أشخاص يتلقون فاتورة 800-1000 ليرة تركية بسبب امتلاكهم مكيفات الهواء.

كل زيادة في فواتير الكهرباء تنعكس بالإيجاب على التلفزيون الرسمي التركي تي أر تي TRT حيث يحصل على حصة 2٪ من كل فاتورة.

وبلغت الأموال التي تدخل خزائن TRT في غضون عامين حوالي 6 مليارات ليرة تركية. الأموال التي سحبتها TRT من جيوب الشعب في 5 سنوات بلغت ما يقرب من 14 مليار ليرة.

وحطم استهلاك الكهرباء رقماً قياسياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة في صيف هذا العام، خاصة مع تأثير استخدام مكيفات الهواء، فيما انخفضت الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف.