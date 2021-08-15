أنقرة (زمان التركية)ــ في حين أن جروح كارثة الفيضانات في كاستامونو وبارتين وسينوب لم تلتئم بعد، جاءت أنباء سيئة من قارس.

بعد هطول الأمطار الغزيرة، كان هناك سيول طينية جارفة في منطقة ساريكاميش الريفية بولاية قارس، وغمرت المياه العديد من المنازل حيث سحب الفيضان المركبات والحيوانات.

لحقت أضرار بقرية إينكايا وقرية توبكايا بعد تعرضهما للفيضانات.

تضرر 20 منزلاً وانجرفت 5 سيارات في الفيضان وأصبحت غير صالحة للاستعمال، كما نفق أكثر من 30 رأس ماشية وفقًا للتقديرات الأولى.

وحتى الآن لم تسجل خسائر بشرية في قارس.

حضر إلى المنطقة فريق إدارة الكوارث والطوارئ وقوات الدرك وفريق خدمة الطوارئ إلى القرية.

ووفق أحدث البيانات ارتفع عدد وفيات الفيضانات في 3 ولايات تركية إلى 57 شخصا، 48 شخصًا في كاستامونو و8 أشخاص في سينوب وشخص واحد في بارتين.