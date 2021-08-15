أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، إنه كان يجب عدم السماح بالبناء في منطقة “بوزكورت” بولاية كاستامونو التي تعد أكثر المناطق تضررا من الفيضانات.

شنتوب قال مخاطبا المواطنين والإداريين المحليين، إن هناك حاجة للتفكير مرة أخرى في البناء ببعض الأماكن في تركيا بسبب الفيضانات.

وأضاف شنتوب أن الجميع شاهد كيف تحولت منطقة بوزكورت إلى دمار، وكيف وصلت أعداد الوفيات بها.

وتابع رئيس البرلمان التركي: “كان لا ينبغي السماح بالبناء هناك، وكان يجب على الناس ألا يفكروا في البناء هناك من الأساس”.

وأشار شنتوب إلى أنه بالنظر إلى المباني التي دمرت وقوة تحملها، فإن أقصى ما يمكن أن تحمله هو عامين.

وأكد شنتوب أنه بسبب كل هذا، يجب وضع خطط أكثر وعيا، تتناغم مع الطبيعة.

ووفق أحدث البيانات ارتفع عدد وفيات الفيضانات في 3 ولايات تركية إلى 57 شخصا، 48 شخصًا في كاستامونو و8 أشخاص في سينوب وشخص واحد في بارتين.