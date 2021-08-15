أنقرة (زمان التركية) – فقد طاقم طائرة إطفاء روسية حياتهم، إثر تحطم طائرتهم التي كانت تشارك في إخماد الحرائق المندلعة في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وفق بيان وزارة الدفاع الروسية، انقطع الاتصال بطائرة الإطفاء التي استأجرتها المديرية العامة للغابات التركية من روسيا وكانت تستخدم في إطفاء الحرائق في كهرمان مرعش.

أضاف البيان أن الطائرة تحطمت خلال قيامها بإخماد الحرائق، مما أسفر عن مقتل 8 أفراد كانوا على متن الطائرة.

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال عدد كبير من فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة.

وأوضح بيان صادر من وزارة الدفاع التركية أن القتلى 5 منهم روس والبقية أتراك.

وعلق وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، على الواقعة، حيث قال: “أنا حزين للغاية لفقدان الطواقم التركية والروسية في حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي حدث أثناء إخماد حريق كهرمان مرعش. تعازينا لأمتنا، وننقل تعازينا للشعب الروسي. التضحيات لن تنسى!”.

وتلقت تركيا مساعدة دولية لإخماد الحرائق من أذربيجان وإيران وروسيا وكرواتيا وإسبانيا وأوكرانيا والكويت.