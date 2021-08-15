أنقرة (زمان التركية) – استولت مؤسسة “معارف” التركية على مدارس خاصة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشكل غير قانوني.

في العاشر من أغسطس الجاري، تم الاستيلاء على مدارس فكرية أسسها مستثمرون ألمان، يديرونها منذ يناير 2017، من قبل مؤسسة “معارف” التركية الحكومية بناء على طلب من الرئيس رجب أردوغان.

وتدخلت وزارة الخارجية الألمانية بعد استيلاء مؤسسة “معارف” على المدارس الخاصة.

وكتبت صحيفة دي فيلت، نقلا عن وزارة الخارجية، أن السفارة الألمانية تحدثت إلى السلطات الإثيوبية بشأن الحادث وبذلت جهودًا لحماية الاستثمارات الألمانية الخاصة.

كما بدأت الشركة الألمانية المالكة للمدراس إجراءات أمام التحكيم الدولي والقضاء الإثيوبي.

بعد استيلاء مؤسسة معارف على المدارس، تم نقل المعلمين والموظفين الأتراك العاملين في المدارس بأمان إلى الخارج.

يذكر أن المدارس الفكرية التي علقت مؤسسة “معارف” شعارها عليها، تتمتع بسمعة تعليمية ممتازة في إثيوبيا.

وتبرر الحكومة التركية الخطوة بأن المدارس تتبع حركة الخدمة.

يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية، أسست عام 2017 وقف معارف وتولى بلال نجل الرئيس أردوغان إدراته، للاستيلاء على المؤسسات التعليمية التابعة لحركة الخدمة في الخارج، بشكل غير قانوني.

وكان مدير وقف المعارف التركي، بيرول أكغون، أعلن في يوليو/ تموز 2019 تسلمهم 218 مدرسة تابعة لحركة الخدمة من أصل 767 مؤسسة تعليمية في مختلف دول العالم.

وأقدم جهاز الاستخبارات التركي خلال السنوات الماضية على اختطاف وترحيل معلمين يعملون في المدارس التركية الخاصة خارج تركيا.