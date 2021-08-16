أنقرة (زمان التركية) – ناقض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نفسه بتصريح مثير بشان تدفق المهاجرين الأفغان إلى تركيا.

قبل 3 أيام من الآن، خلال لقاء له على قنوات “CNN Türk – Kanal D”، نفى أردوغان وجود تدفق للهجرة غير النظامية إلى تركيا، مكذبا كل الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول موجة الهجرة المتزايدة من الأفغان إلى تركيا.

ولكن أردوغان تراجع فجأة عن ادعائه وقال في بيان أمس عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، إن تركيا تواجه موجة متزايدة من المهاجرين الأفغان القادمين من إيران.

تكشف تصريحات أردوغان المتناقضة التي يفصلها فقط بضع أيام، كذب الرئيس التركي بشأن المهاجرين.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، تونجاي أوزجان، علق على الواقعة من خلال منشور على تويتر، حيث قال: “أنت قلت يا أردوغان إنه لا يوجد هجرة من أفغانستان منذ 3 أيام. قلت إن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي كذبة. اليوم تكذب أنت نفسك وتعترف بوجود هجرة”.

وتابع أوزجان: “إذا كنت تتساءل عن الإجراءات المتخذة ضد الهجرة، دعني أخبرك: أوروبا تفكر في سلامها وأمنها”.

واستقبلت تركيا خلال الأيام الماضية الآلاف من اللاجئين الأفغان الفارين من حركة طالبان.

المعارضة التركية عبرت عن مخاوفها من إصرار الحكومة على إبقاء قوات في أفغانستان، وفتح الحدود أمام المزيد من اللاجئين.