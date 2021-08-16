أنقرة (زمان التركية) – مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، بات مصير الجنود الأتراك في مطار العاصمة الأفغانية كابول، محط جدل.

الملا محمد يعقوب نجل الزعيم السابق محمد عمر، قال إنه يجب على العالم كله أن يقبل انتصار إمارة أفغانستان الإسلامية، معربا عن استعداد طالبان لإقامة علاقات وثيقة مع الدول التي تعترف بها.

وتابع يعقوب: “لن نسمح لأي دولة أن تكون على أراضي أفغانستان. نرى القوات الأجنبية على أنهم غزاة على أراضي إمارة أفغانستان الإسلامية مهما كان، وسنفعل ما هو ضروري”.

وبخصوص تركيا، قال يعقوب: “تركيا بلد نريد إقامة علاقات وثيقة معها. نطلب من أردوغان أن يحترمنا. تركيا بلد يستضيف العديد من الأفغان ونريد إقامة علاقات وثيقة معها. نحن لا نعتبر تركيا عدوًا بل حليف”.

وكانت حركة طالبان أعلنت في وقت سابق بقاء قوات تركية في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وانسحب حلف الناتو، وقالت إنه سيتم التعامل مع أي وجود أجنبى على أنه احتلال.

واستقبلت تركيا خلال الأيام الماضية الآلاف من اللاجئين الأفغان الفارين من حركة طالبان.

المعارضة التركية عبرت عن مخاوفها من إصرار الحكومة على إبقاء قوات في أفغانستان، وفتح الحدود أمام المزيد من اللاجئين.